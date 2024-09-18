Altın güne yükselişle başladı! 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Bugün dünyanın gözü faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılan Fed'e döndü. Akşam saatlerinde açıklanacak karar doğrultusunda altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Altın fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırarken bu yükselişin ne kadar ve nereye kadar sürebileceği tartışılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu yıl dolar bazında yüzde 25.6 yükseldi. Ons fiyatı dün 2.588 dolarla tarihi zirvesini gördü.
Dolar bazında altın fiyatları son 1 yılda yüzde 33 yükselirken ABD'li finans devi Goldman Sachs son yayımladığı raporda bu yükselişin devam etmesini beklediğini bildirdi.
Bankanın araştırma birimi Fed'in faiz indirimleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının etkisiyle altının ons fiyatının 2025 başlarında 2.700 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.
Bu; mevcut seviyesine göre altın fiyatının dolar bazında yüzde 4.7 artması anlamına geliyor.
Yayımlanan makalede ABD'nin ek mali tedbirler alması veya ABD borçlarına ilişkin endişelerin artması durumunda altının ek bir yükseliş yaşayabileceği de ifade edildi.
Goldman Sachs stratejistleri kısa vadede altının en fazla yükselmesini bekledikleri emtia olduğunu vurgularken, jeopolitik risklere karşı da en güvenli yatırım olduğunu belirtti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
17 Eylül Salı günü 2 bin 815 lira olan gram altın, 18 Eylül Çarşamba günü 2 bin 819 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 505 liradan, 4 bin 511 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.819,7420
Satış: 2.820,3110
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.573,7000
Satış: 2.574,0600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.511,9000
Satış: 4.611,0500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.053,9100
Satış: 18.395,4200
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.990,84
Satış: 9.217,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.038,04
Satış: 18.377,97
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.887,58
Satış: 19.362,72
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.536,58
Satış: 2.369,67
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.592,45
Satış: 2.747,60