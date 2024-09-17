ALTINDA YILIN REKORU!

16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 826 lira olan gram altın, 17 Eylül Salıu günü 2 bin 818 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 522 liradan, 4 bin 511 liraya geriledi.

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