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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 17 Eylül 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, yarım, ziynet altın ne kadar?

        Altın yükseliyor! 17 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Yarın açıklanacak Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda indirime kesin gözüyle bakılırken, 18 Eylül'de Fed'in 25 veya 50 baz puan indirime gideceği düşünülüyor. Fed'in faiz baskısı altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 07:18
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