Altın yükseliyor! 17 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Yarın açıklanacak Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda indirime kesin gözüyle bakılırken, 18 Eylül'de Fed'in 25 veya 50 baz puan indirime gideceği düşünülüyor. Fed'in faiz baskısı altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, pay piyasalarında bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanarak yüzde 50 ihtimalle fiyatlanmasıyla Asya borsaları hariç pozitif bir seyir izlendi.
Özellikle Eski Fed Üyesi Dudley, Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü söylemesi sonrasında 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi dikkati çekti.
Analistler, küresel piyasalarda Fed'in gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini belirtti.
Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslediğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 17 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA YILIN REKORU!
16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 826 lira olan gram altın, 17 Eylül Salıu günü 2 bin 818 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 522 liradan, 4 bin 511 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.818,5490
Satış: 2.818,9420
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.580,91
Satış: 2.581,29
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.511,8400
Satış: 4.611,2000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.046,1200
Satış: 18.387,4800
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.993,31
Satış: 9.220,20
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.043,00
Satış: 18.384,01
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 8.810,17
Satış: 19.289,06
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.529,73
Satış: 2.361,05
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.581,31
Satış: 2.735,00