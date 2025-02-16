Altın fiyatları 16 Şubat 2025: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, altında son durum nedir?
altın ile Brent petrol arasındaki ilişkiyi anlatan altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı. ABD Başkanı Trump'ın politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatında sert yükselişlere, Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceğine ilişkin öngörüler ile tarife restleşmelerinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler de Brent petrol üzerindeki satış baskısına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ve koymayı planladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ekonomiye yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum son dönemde altının ons fiyatında sert yükselişlere neden oldu. İşte tüm bu gelişmelerle beraber 16 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum...
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Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife konusunda müzakere seçeneğini açık tutması ve jeopolitik riskleri azaltmaya yönelik girişimlerinin oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.
Küresel çapta enflasyonla mücadele sürerken, ABD Başkanı Trump'ın ülkelere uygulayacağı tarifelere yönelik adımları ve bu konudaki söylemleri ile makroekonomik veri gündemi geçen hafta yakından takip edildi. Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, bu durum enflasyon-resesyon ikilemi sürerken, merkez bankalarının politika alanlarını daraltabileceği yönündeki kaygıları artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Şubat 2025 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,01
Satış: 3.360,84
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.881,60
Satış: 2.883,46
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.376,01
Satış: 5.494,98
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.504,03
Satış: 21.912,70
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.300,00
Satış: 22.433,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.718,42
Satış: 10.989,96
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.504,03
Satış: 21.912,70
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.664,45
Satış: 23.232,62
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.861,26
Satış: 2.736,83
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.120,06
Satış: 3.284,22
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.408,00
Satış: 55.971,00
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