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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 16 Şubat 2025: Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Şubat 2025: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, altında son durum nedir?

        altın ile Brent petrol arasındaki ilişkiyi anlatan altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı. ABD Başkanı Trump'ın politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatında sert yükselişlere, Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceğine ilişkin öngörüler ile tarife restleşmelerinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler de Brent petrol üzerindeki satış baskısına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ve koymayı planladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ekonomiye yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum son dönemde altının ons fiyatında sert yükselişlere neden oldu. İşte tüm bu gelişmelerle beraber 16 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:27
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