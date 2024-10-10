Altın fiyatları düşüyor! 10 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları birkaç gündür olumsuz bir ivme çiziyor ancak en sert düşüşü gram altın yaşadı. Yıl sonuna kadar 3 bin TL olacağı öngörülen gram altın, hedefe oynarken yarı yolda büyük bir kayıpla, 2 bin 800 TL seviyesine çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 10 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Orta Doğu, İsrail'in hafta sonu kuzey Gazze'ye asker göndermesi ve Lübnan'da hava saldırıları ve sınırlı kara manevralarını sürdürmesiyle gerginlik sürerken 'güvenli liman' olarak görülen altında kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.
Altın hızlı fiyatlamanın durgunluğu içine girerken petrol fiyatı 2023'ten bu yana en sert yükselişini gerçekleştirmesinin ardından düşüşe geçti.
Brent petrol ise geçen hafta yükselişinin ardından varil başına 78 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 74 dolar. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 10 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ÇEYREK ALTINDA DÜŞÜŞ!
9 Ekim Çarşamba günü 2 bin 875 lira olan gram altın 10 Ekim Perşembe günü 2 bin 876 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 604 lira iken, 4 bin 602 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.876,6490
Satış: 2.877,0890
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.613,11
Satış: 2.613,47
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.602,3200
Satış: 4.703,7300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.402,8000
Satış: 18.750,4300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.542,00
Satış: 19.682,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.175,94
Satış: 9.407,39
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.396,45
Satış: 18.742,89
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.883,05
Satış: 20.382,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,58
Satış: 2.462,32
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.733,81
Satış: 2.883,00
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