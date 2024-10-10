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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 10 Ekim 2024: Gram altında sert düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 10 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları birkaç gündür olumsuz bir ivme çiziyor ancak en sert düşüşü gram altın yaşadı. Yıl sonuna kadar 3 bin TL olacağı öngörülen gram altın, hedefe oynarken yarı yolda büyük bir kayıpla, 2 bin 800 TL seviyesine çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 10 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:09 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:05
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