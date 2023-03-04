Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması! Kim ne dedi?

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Altılı Masa'nın 2 Mart'taki 12'nci toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Bunun üzerine açıklama yapan iki belediye başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "iradesi dışında hareket etmeyeceklerini" bildirdi. Yaşanan tartışmalar üzerine Altılı Masa liderleri açıklamalar yaptı.

Altılı Masa'da aday belirleme sürecinde kriz çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, sert bir açıklama yaptı.

FOTOĞRAF VERECEKLER

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bugün Saadet Partisi'nde saat 17.00'de bir araya gelerek fotoğraf vereceği belirtildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI GENEL MERKEZ'DE

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Biz başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak." görüşünü dile getirdi.

Akşener’in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Ekrem Bey ve Mansur Beyi göreve davet ediyorum. açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.

Akşener açıklamasında "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik" derken, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı.

İYİ Parti lideri "Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullanırken, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEO MESAJ

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları sonrası Altılı Masa liderleri partilerinin yetkili kurullarıyla istişareye başlarken, CHP de MYK toplantısı yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde videolu bir açıklama paylaşırken, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da toplantıda buluştu. Buluşmanın ardından her iki belediye başkanı sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Ekrem İmamoğlu paylaşımında "İttifakın eksilmeden büyüyeceğine şüphem yok" derken, Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz" değerlendirilmesinde bulundu.

SAADET PARTİSİ'NDEN "YOLA DEVAM" AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

DEVA PARTİSİ: DOĞRU OLMAMIŞTIR

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından bir açıklama DEVA Partisi'nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimsenin bir tutuma zorlanmadığının altı çizilerek, "Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır" denildi.

GELECEK PARTİSİ: HERKESİ AKLISELİME DAVET EDİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim."

DEMOKRAT PARTİ: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Altılı Masa üyelerinden Demokrat Parti'den yapılan açıklamada da "Demokrat Parti'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77'nci yılında merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Türk Milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" denildi.