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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamanın ardından ne diyeceği merak konusuydu.

"Taşlar yerine oturacak" diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra bir videolu mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu değerlendirmeye yer verdi:

Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renkleri davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz.Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızı diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeyi çalıştığını da görmedik. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler.





"BEN BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM"

Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partideki yol arkadaşlarım gerginliğe izin vermeyeceğiz. Alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseye geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz.