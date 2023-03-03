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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Giriş: 03.03.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! CHP MYK toplanıyor...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik" derken, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı.

CHP MYK TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti Genel Merkezi'ne geçiyor. CHP MYK olağanüstü toplanıyor

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