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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'yola devam' açıklaması

Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Karamollaoğlu mesajını CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin 6 Mart Pazartesi günü bir araya geleceğini belirterek tamamladı

Giriş: 03.03.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'yola devam' açıklaması
HABERTURK.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan bir açıklama yayınladı.

Karamollaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet ittifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık.

6 MART'TA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

YARIN FOTOĞRAF VERECEKLER


Öte yandan CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri yarın Saadet Partisi'nde saat 17.00'de bir araya gelerek fotoğraf vereceği belirtildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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