İYİ Partili Erhan Usta: Masada kararlar oybirliği ile alınıyordu

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bir kişi dahil bir adaya itiraz ederse o aday masadan çıkmayacak şekilde ilke konulmuştu. Bütün dokümanlarda uzlaşı vardı. Adaylık konusunda da bir uzlaşı olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Bunu kabul etme imkanı yoktu. Bu iş bu noktaya geldi" dedi.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ve Gazeteci Gürkan Zengin'in sorularını İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yanıtladı.

Altılı Masa'da yaşanan krizi değerlendiren Usta, "Gelinen son nokta üzücü. Keşke Altılı Masa bu noktaya gelmeseydi" dedi.

Usta Altılı Masa'da alınan kararların "oybirliği" ile çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz kararlarımızı uzlaşıyla alacağız. Bir kişi dahil bir adaya itiraz ederse o aday masadan çıkmayacak şekilde ilke konulmuştu. Bütün dokümanlarda uzlaşı vardı. Adaylık konusunda da bir uzlaşı olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Bunu kabul etme imkanı yoktu. Bu iş bu noktaya geldi. Genel Başkanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirdiğinde Genel Başkanı'mız iki belediye başkanını ismini masaya getiriyor. Liderler beşimiz imza atalım diyor ve iş bu noktaya geliyor. Diğer 5 genel başkanın imzasıyla da olur gibi bir yaklaşım, bu masanın ilkelerine aykırı bir şeydi. Aslında bir takım yorumlar yapılıyor; Sayın Akşener masayı dağıttı gibi... Aslında Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi. Bu tüm uygulamalara aykırı bir uygulamaydı. Bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadı, oybirliği kararı alındı. Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi. 'Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin' gibi bir yaklaşım olabilir mi?"

"MİLLET İTTİFAKI'NIN BAŞKANLARI"

Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduğuna dikkat çekerek, "Anketler ortada, 'Sonuçlarına bakılsın' denildi. 'Halkın tercihleri yansıtılsın' denildi. Amaç Türkiye'yi bu kötü sistem ve kötü yönetimden kurtarmak. Masaya Sayın Akşener'in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı'nın adayıydı" dedi.

ALTILI MASA BİLDİRİSİ

2 Mart'taki Altılı Masa bildirisine Akşener'in imza atmasını değerlendiren Erhan Usta, "Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar imzalıyordu, Genel Başkanlar okuyup imzalıyordu. Bir dayatma oluyor, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İçeride Sayın Davutoğlu metni kaleme alıyor" dedi. Usta, "Rahatsızlık metinde var. İsim üzerinde anlaşılmadığı net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA TOPLANTISINA KATILACAK MI: KAPI AÇIK

6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir" dedi.

Usta, "Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün" diye konuştu.

"BAŞKA İSİM DE OLABİLİRDİ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Kazanacak isim olsun, anket yapalım' dedik. Bizim adayımız yüzde 100 kazanacak değil. Milletin tercihine göre karar verelim dedik. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında da isim olabilirdi. Biz hep Kazanacak aday' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu iki belediye başkanının devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunlar birer pozisyon" diye konuştu.

NİYE DAHA ÖNCE KONUŞULMADI?

Cumhurbaşkanı adayının isminin neden daha önce konuşulmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Bu konu keşke daha önce gelmiş olsaydı. Bu konu masaya gelmedi. Beklenti hep bizim açısından 'uzlaşıyla çıkacak' gibi bir rahatlık vardı. Birkaç ay önce gelseydi belki böyle bir gerginlik olmazdı" dedi.

"KİRLİ PAZARLIK" İFADESİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler hakkında konuşan Usta şunları söyledi:

"Masaya bir şey getiriyoruz. 'Bu olmayabilir' denilebilir. Açıklanmayan anketler de var. Bu anketler de durumun ne olduğunu biliyoruz. Bunlara bakılarak da olsun da demiyoruz. Sayın Akşener bu iki başkanın ismini ifade ederken, 'Bu iki başkandan birisi aday gösterilirse itirazımız olmaz' şeklinde ifade kullanıyor, bir dayatma şeklinde değil. Sayın Akşener iki isim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi geldi. Risk var. İsim havuzu ortaya çıkıp görüşülmeli.

Sayın Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nı 'kumar' masası olarak değerlendirmişti. Altılı Masa'ya 'kumar masası' denilmedi."

TOPLANTIDA YAŞANANLAR

İYİ Partili Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başka çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.

"RİSK ALIYORUZ"

"Biz ciddi bir siyasi risk alıyoruz" diyen Erhan Usta, "Çok daha güvende alanda olup başka şeyler yapılabilirdi. Ama çağrıda bulunmak durumunda kalınıyor. Bu iki başkanla seçimi çok rahat şekilde almak mümkün. İYİ Parti'yi önceleyen değil, ülkeyi önceleyen bir tavır takınılmıştı. Biz bu maçı kazanacak bir yol arayışındayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLER Mİ?

"HDP'nin aday çıkarmaması durumunda, Erdoğan ciddi farkla alır. Eğer ikinci turda alınacaksa, Sayın Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacaktır" derken, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda, "O konuda bir şey diyemem" diye cevapladı.

İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

İYİ Partili Usta, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı konusunda, "Biz bu ülkeyi bu yönetim ve sistemden kurtarmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'na kapılar tamamen kapalı" diye yanıtladı.

BAŞKA İSİM DE VARSA...

Usta, "Sayın Akşener Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'İstediğiniz başka isim varsa ayrı ayrı tercih ettiğiniz firmalara anket yaptıralım, kim birinci çıkarsa onu aday yapalım' dedi" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük