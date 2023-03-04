Akşener'in açıklamaları dünya basınında

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masa çıkışı dünya basınında da geniş yankı buldu.

Bloomberg News Akşener'in açıklamalarını "Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik tartışması yüzünden çöküşe yaklaştı" başlığı ile verdi.

Haber ajansı Reuters da "Türkiye'nin İYİ Parti'si, 2 ay sonra yapılacak seçimlerden önce yaşanan adaylık anlaşmazlığı nedeniyle bloktan ayrılarak ittifakını kargaşaya sürükledi" manşetini attı.

Al Jazeera da haberi "Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını reddetmesiyle Türkiye muhalefeti bölündü" olarak verdi.

Wall Street Journal ise "Erdoğan'ın karşısındaki siyasi muhalefet Türkiye seçimleri öncesinde çatırdıyor. Akşener'in kararı Erdoğan'a ender rastlanan iyi bir haber verdi" diye yazdı.

AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti lideri Akşener, ‘Altılı Masa’ toplantısının ardından dün partisinin Genel İdare Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Akşener, gelinen noktada İYİ Parti’nin bir kıskaca alındığını belirterek, “Bir dayatmaya mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Akşener, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göreve davet etmişti.

“Altılı Masa artık, millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen Akşener konuşmasını “Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ezcümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız” diyerek sonlandırmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN ÇAĞRIYA YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından açıklamada bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu´nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı´nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP´nin öz evladı ve Millet İttifakı´nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı´nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" demişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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