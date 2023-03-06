KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocucun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu bşaaracağız.

Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır.

Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.