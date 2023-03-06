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SON DAKİKA: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! 6'lı Masa'nın adayı kim oldu, Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı?

Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! 6'lı Masa'nın adayı kim oldu?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Altılı Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen "Liderler Buluşması" toplantısında bir araya geldi. Altılı Masa toplantısına Millet İttifakı'nı oluşturan; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi katılım sağladı. Toplantının sona ermesinin ardından altılı masanın adayı kim oldu sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı...

Giriş: 06.03.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son Dakika 6'lı Masa'nın adayı belli oldu.. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde organize edilen Altılı Masa "Liderler Buluşması" toplantısında bir araya geldi. Millet İttifakı üyelerinin katılım sağladığı Altılı Masa toplantısı sona ererken, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Peki, "6'lı Masa'nın adayı kim oldu, Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı?" İşte Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı...

  • 6'LI MASA'NIN ADAYI KİM OLDU?

    Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

  • LİDERLER NELER SÖYLEDİ?

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa toplantısının ardından açıklama yapıyor. Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    "Hepinize hoşgeldiniz diyorum. Bugün Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Ramazan'a çok kısa zaman kaldı. Aldığımız kararları başarıyla neticelenmesini niyaz ediyoruz Allah'tan. İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde şehir diye bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

    Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev addlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız.

    Seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum."

     

  • KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    "Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocucun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu bşaaracağız.

    Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır.

    Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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