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STAT: Alsancak Mustafa Denizli

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Şansalan

ALTAY: Mateusz, Thiam, Murat, Naderi, Cebrail, Poko, Zeki, Rodriguez, Pinares, Kappel, Bamba

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

TRABZONSPOR: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Cornelius, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

51. RANDEVU

Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, 51. kez birbirlerine rakip oluyor...

Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı.

İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı.

Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI

Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Atakaş Hatayspor maçının ardından ikinci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

1975-1976 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 29. haftada 23 Mayıs 1976'da Alsancak Stadı'nda konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.ü