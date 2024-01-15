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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay-Şanlıurfaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Altay-Şanlıurfaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Altay, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:14
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 1-0 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında savunmadan seken topu Mehmet Gündüz arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.

        23. dakikada Tolga’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu İbrahim arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

        34. dakikada Tolga’nın sağdan ortasında Mehmet Gündüz kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

        65. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışından şutunu çekti ve top sağ alt köşeye giderek filelerle buluştu. 1-0

        73. dakikada Barış’ın soldan ortasında Paixao arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan son anda uzanarak topu kornere çeldi.

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