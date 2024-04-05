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        Haberler Spor Futbol Altay'ın bu hafta küme düşme riski bulunuyor - Futbol Haberleri

        Altay'ın bu hafta küme düşme riski bulunuyor

        1'inci Lig'de evinde Bandırmaspor'a 6-0 yenilerek son 6 haftaya kümede kalma barajının 15 puan gerisinde giren Altay, pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor'a da mağlup olması halinde 2'nci Lig'e matematiksel olarak düşebilir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:32
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        Altay bu hafta küme düşebilir!
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        Trendyol 1. Lig'de galip gelmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek Eyüpspor karşısında sürprize imza atmak isteyen Altay, rakibine ilk yarıda evinde 7-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar pazar günü kaybeder, 30 puanlı Adanaspor ise Gençlerbirliği deplasmanından puan çıkarırsa İzmir temsilcisi resmen lige mendil sallayacak.

        Altay, 15 puanda kalması durumunda 30 puanı bulunan bir diğer takım Şanlıurfaspor'u geçme şansını kaybedecek. Altay ve Şanlıurfaspor ikili averajda eşit olsa da Güneydoğu ekibi genel averajda 44 gol önde olduğu için ligi Altay'ın önünde bitirecek. Ligde Giresunspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım olması beklenen siyah-beyazlılar, bir futbol mucizesi gerçekleşmezse en son 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadığı 2'nci Lig'de 6 yıl sonra geri dönecek.

        Son 10 maçında 8 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Altay bu periyotta sadece 1 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

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