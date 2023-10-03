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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay, gol sorunu yaşıyor - Futbol Haberleri

        Altay, gol sorunu yaşıyor

        ltay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 gol atabildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:48
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        Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 7 haftada sadece 5 puan toplayabilen Altay’da gol bulma konusunda problemler yaşanıyor.

        Siyah-beyazlılar, son 4 maçta rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi. Bu süreçteki Göztepe, Erzurumspor FK ve Giresunspor mücadelelerinde skor üretemeyen İzmir ekibi, Bodrumspor’la oynanan ve 1-1 biten müsabakanın 89. dakikasında gol kaydetmişti.

        Öte yandan ligde 5 golü bulunan Altay’ın golleri 3 farklı oyuncudan geldi. Golleri kaydeden futbolcular Marco Paixao (2), Zeki Yıldırım (2) ve İbrahim Öztürk (1) oldu.

        Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında kendi adına sezonun açılış golünü atan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ikinci golünü ise Kocaelispor deplasmanında penaltıdan kaydetti.

        Siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki en önemli silahı olan Paixao, son haftalarda gol atma konusunda problem yaşıyor. Portekizli futbolcu, bu süreçteki Göztepe, Erzurumspor (D), Bodrum FK ve Giresunspor randevularında sessiz kaldı ve takımına skor yönünden katkı veremedi.

        39 yaşındaki futbolcu, bu hafta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında sessizliğini bozmak istiyor.

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