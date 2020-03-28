Koşukavak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin başlama tarihinin net olmadığını hatırlattı.

Oyuncularının bu süreçte ne yapmaları gerektiğini bildiğini bildiren Koşukavak, şunları kaydetti:

"Şu anda birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor."

Koşukavak, futbolcuların sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yerini tutmasa da TFF’nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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