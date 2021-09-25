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Altay - Beşiktaş yazar yorumları

Süper Lig'de Beşiktaş, Altay'a 2-1 mağlup olarak hem liderliği hem de namağlup unvanını İzmir'de bıraktı. Spor yazarları ve yorumcular mücadeleyi değerlendirdi

25.09.2021 - 10:34 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Dortmund maçında çok koştuk ondan böyle olduk" açıklaması gibi inandırıcı olmayan şeyler değil ama ciddi bir sorunu ortaya dökecek açıklamalar şart. Buna dünyanın her yerine 'kaynakların etkin kullanımına aykırı yönetim' biçimi denir. Bunun da önce tespiti sonra teşhisi sonra da hesabı olmalıdır.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bu kadar eksikle Amsterdam Arena'da Ajax maçı nasıl oynanacak? Maça başlayan 11'den kaç kişi daha sakatlanacak? Allah korusun Ajax maçı felaketle sonuçlanabilir. Ligdeki kayıplar telafi edilir. Avrupa'da da "Bu maçta çok eksiktik" denir geçilir. Ancak bu kadar sakatlık, ağır bir Ümraniye problemine işaret ediyor. Asıl sorun budur.

     

  • UĞUR MELEKE: Beşiktaş’ın problemleri, ligin genel rekabetçiliğiyle, yoğun fikstürle açıklanamayacak kadar çoktu elbette. Beşiktaş’ın sakatlarından bir 11 yapabiliyorsunuz ve o 11, muhtemelen dün sahaya çıkan 11’i yenebilecek seviyede. 

  • UĞUR MELEKE: Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Altay da maçın önemli bölümünde Beşiktaş’ın bu eksikliklerini doğru değerlendirdi. Özellikle Mustafa Denizli’nin Aka-Zeki-ceyhun’lu sert orta sahası Beşiktaş’ı olağanüstü yordu ve sadece ilk 45 dakikada 54 pas hatasına zorladı misafir ekibi.

  • ALİ GÜLTİKEN: Orta alanda Pjanic'in de oyundan çıkmasıyla Altay oyuna çok daha fazla hakim oldu. Tabi bireysel olarak Kappel ve Bamba'nın üstün performansları da işin içine girince Beşiktaş çok zorlandı. İşin ne hücum ne de savunma tarafını doğru yapabildi. Beşiktaş açısından maçın en pozitif yönü Güven'in attığı goldeki bireysel becerisi ve başarısıydı. 

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