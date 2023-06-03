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Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantilerken, sarı-kırmızılıların sezon başında Altay'dan transfer ettiği genç sol bek Kazımcan Karataş da eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus kazandırdı.

Giriş: 03.06.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!
DHA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Kazımcan için herhangi bir bonus ödemeyeceğini açıklarken, bu transferden ise gelecek gelirler belli oldu. Galatasaray, Kazımcan'ın sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Altay'a verecek.

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Sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atan genç oyuncu, 5 yıl kulübünde kaldığı takdirde Galatasaray Altay'a 2 milyon TL ödeme yapacak. Kazımcan, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın gruplara kalması halinde forma giyerse Altay yine para kazanacak. Kazımcan'ın A Milli takıma çağırılması durumunda da İzmir ekibi yine para alacak. Altay, altyapısından yetiştirdiği Cenk Özkaçar transferinden de 350 bin Euro para alacak. Cenk, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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