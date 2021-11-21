Adana Demirspor ile Altay, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. 19. dakikada Yunus Akgün attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Altay ikinci yarıya hızlı başladı ve Ahmed Rayyan 48'de skora dengeyi getirdi.

Adana Demirspor 55 ve 60'da Assombalonga ile Akintola ile iki gol buldu ve maçı 3-1 kazandı.