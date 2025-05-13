Kayseri'de sağanak: Alt geçitler araçlar su altında kaldı
Kayseri'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, alt geçitlerde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı
- 1
Kayseri'de, kent genelinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
- 2
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.
- 3
Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.
-
- 4
Bazı alt geçitlerde su birikintisi sonucu sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.
- 5
Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarında su dolan alt geçitler araç trafiğine kapatıldı.
- 6
Ayrıca alt geçitlerde bir özel halk otobüsü ve otomobilin kaldığı görüldü.
-
- 7
Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.
- 8
- 9
-
- 10
- 11