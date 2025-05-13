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        Haberler Gündem Güncel Alt geçitte araçlar su altında kaldı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de sağanak: Alt geçitler araçlar su altında kaldı

        Kayseri'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, alt geçitlerde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:08
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          Kayseri'de, kent genelinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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          Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

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          Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.

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          Bazı alt geçitlerde su birikintisi sonucu sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.

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          Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarında su dolan alt geçitler araç trafiğine kapatıldı.

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          Ayrıca alt geçitlerde bir özel halk otobüsü ve otomobilin kaldığı görüldü.

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          Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

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