19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arama motoru Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 2014'te faaliyete geçirdiği insansız hava araçlarıyla (İHA) teslimat projesi Wing, dün ABD'de teslimatlara başladı.
Wing'e ait İHA'ların, Virginia eyaletine bağlı Christianburg kentinde, Walgreens ve FedEx firmalarına ait ürünlerin teslimatlarına başladığı duyuruldu.
Alphabet, bu yılın başlarında İHA'larla teslimat için gerekli onayları almıştı. Alphabet, ABD'de İHA'lı teslimat alanında onay alan ilk firma olarak, rakibi Amazon'u geride bırakmıştı. Amazon'un İHA'lı teslimat projesi Prime Air, 2013'te kamuoyuna duyurulmuştu.
Wing'e ait İHA'ların, kentteki teslimat merkezinin 6,5 kilometre ötesine kadar sipariş teslimi yapabildiği belirtiliyor. İHA'ların uçuş menzilinin 19 kilometreyi bulduğu söyleniyor.
Wing daha önce Avustralya ve Finlandiya'da test uçuşlarına başlamıştı.
GELECEĞİN TESLİMATI
Uzmanlar, İHA'lı teslimatlar sayesinde firmaların ürün ulaştırma maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini, aynı zamanda karbon salınımının da azalacağını vurguluyor. 2030 yılına kadar dünya genelinde her 4 teslimattan birinin İHA'larla gerçekleşmesi öngörülüyor.
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