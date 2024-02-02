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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün NBA All Star'da yok! - Son dakika haberleri - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün NBA All Star'da yok!

        NBA All Star'da ilk 5'lerin belli olmasının ardından nihai kadrolar da açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, oylamada 6. olmasına rağmen All Star kadrosuna seçilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:35
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        All Star kadrosu açıklandı! Alperen...
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        NBA'in en büyük şov organizasyonu All Star'da kadrolar belirlendi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda yapılan oylamada 6. olmasına rağmen NBA All Star'a seçilmedi. Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

        Batı Konferansı All Star kadrosu şu şekilde:

        - Shai Gilgeous-Alexander

        - Luka Doncic

        - LeBron James

        - Kevin Durant

        - Nikola Jokic

        - Stephen Curry

        - Anthony Davis

        - Kawhi Leonard

        - Paul George

        - Anthony Edwards

        - Karl Anthony Towns

        - Devin Booker

        Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün NBA All Star'da yer alma ihtimali bulunuyor.

        NBA All Star Doğu Konferansı kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

        - Damian Lillard

        - Tyrese Haliburton

        - Jayson Tatum

        - Giannis Antetokounmpo

        - Joel Embiid

        - Tyrese Maxey

        - Julius Randle

        - Jaylen Brown

        - Donovan Mitchell

        - Paolo Banchero

        - Jalen Brunson

        - Bam Adebayo

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