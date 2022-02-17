Milli oyuncumuz Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında kariyerinin en iyi gecesini geçirdi!

Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün NBA kariyerinde dördüncü kez ilk beşte başlarken; sahada 28 dakika kaldı. Alperen maçı 19 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Alperen’in sahada kaldığı bölümde Rockets, rakibine 11 sayı fark attı ve bu anlamda Alperen, takımının en iyi oyuncusu oldu.Ayrıca genç yıldız maçta yalnızca 1 top kaybı yaptı.

4/7 ikilik, 3/4 üçlük, 2/2 serbest atış isabet oranları ile mücadele eden Alperen, kariyerinde üçünce kez double-double yaptı. Genç yıldız ayrıca NBA kariyerinde sayı rekorunu egale ederken ribaund rekorunu ise kırmayı başardı.