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        Haberler Magazin Alperen Şengün ile Hannah Cherry, tatilden sonra soluğu alışverişte aldı - Magazin haberleri

        Alperen Şengün ile Hannah Cherry, tatilden sonra soluğu alışverişte aldı

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:51
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          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi ABD'li Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra alışveriş için soluğu Nişantaşı'nda aldı.

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          Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry, alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla spor markalı lüks aracına taşıdı.

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          Alperen Şengün, çekingen tavırlarıyla dikkat çekti.

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