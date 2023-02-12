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Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla açık artırmada imzalı forma satışına başladı.

Giriş: 12.02.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası
AA

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ve Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ardından, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli basketbolcu Alperen Şengün de Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyası organizatörlüğüne dahil oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki Alperen, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu.

Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.

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