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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den bir double-double daha! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den bir double-double daha!

        NBA'de Houston Rockets'ın evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:26
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        Alperen'den bir double-double daha!
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        NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 114-106 yenerek NBA tarihinde sezona 13'te 13 ile başlayan 6. takım oldu. Cleveland'da Darius Garland 25 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell da 23 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyette ön plana çıktı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Kelly Oubre 20 sayı, 6 ribaund ve Caleb Martin de 18 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 13 SAYI, 11 RİBAUND

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 ile mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson ile Tari Eason de 18'er sayı ile oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 19 sayı, 7 asist ve Terance Mann de 17 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Orlando Magic: 94 - Indiana Pacers: 90

        New York Knicks: 123 - Chicago Bulls: 124

        Oklahoma City Thunder: 106 - New Orleans Pelicans: 88

        Brooklyn Nets: 114 - Boston Celtics: 139

        Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 114

        Milwaukee Bucks: 127 - Detroit Pistons: 120

        San Antonio Spurs: 139 - Washington Wizards: 130

        Houston Rockets: 111 - Los Angeles Clippers: 103

        Portland Trail Blazers: 106 - Minnesota Timberwolves: 98

        Los Angeles Lakers: 128 - Memphis Grizzlies: 123

        Sacramento Kings: 127 - Phoenix Suns: 104

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