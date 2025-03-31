Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 148-109 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'da Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla " double-double- yaptı.
Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.
PHILADELPHIA, TORONTO'YA KAYBETTİ
Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 14 sayı, 8 ribauntlık performans gösterdiği maçta Toronto Raptors'a 127-109 kaybetti
Raptors'ta RJ Barrett 31 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Ja'Kobe Walter 17 sayı kaydetti.
76ers'da Lonnie Walker 23 sayıyla oynadı.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 127-122
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-93
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 106-148
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 98-94
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-104
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-145
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-127
Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-148