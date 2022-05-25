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Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialara jet yanıt

Alperen Duymaz'dan 'boşanma' iddialarına fotoğraflı yanıt

Alperen Duymaz'ın 2020 yılında nikah masasına oturduğu Kübra Kelkit ile boşanacağı ileri sürüldü. Kelkit'ten ayrılacağı yönündeki dedikoduların ardından ünlü oyuncudan yanıt geldi

25.05.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu Alperen Duymaz, iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile evlenmişti.

  • 'AYRILIK' İDDİASI

    Ancak birbirlerinin çocukluk aşkı olan ikili hakkında üzücü bir haber geldi. Duymaz ve Kelkit'in boşanacağı ileri sürüldü. 

  • FOTOĞRAFLI YANIT

    'Boşanma' haberlerinin ardından 29 yaşındaki oyuncudan yanıt geldi. Duymaz, sosyal medya hesabından eşi Kübra Kelkit'in kahkaha atarken verdiği bu pozunu yayınladı.

    Ünlü oyuncu, haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarını böylelikle yalanlamış oldu.

  • AŞK POZU

    Duymaz, daha önce de eşiyle aşk pozunu "Aldığın her nefese şükürler olsun." notuyla yayınlamıştı.

  • GİZLİCE EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Alperen Duymaz, 2020'nin ocak ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlenmişti. 

    Duymaz'ın, o dönem Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erkenden nikah masasına oturduğu öne sürülmüştü.

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