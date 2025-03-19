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        Haberler Magazin Alperen Duymaz dolandırıcılardan şikâyetçi oldu - Magazin haberleri

        Alperen Duymaz dolandırıcılardan şikâyetçi oldu

        Alperen Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, dolandırıcılardan şikâyetçi olarak hukuki süreç başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 08:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:32
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        Şikâyetçi oldu
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        Alperen Duymaz, dizi çekimi sırasında sette bir anda kuryelerin arttığını fark etti. Bunun üzerine Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, dolandırıcılardan şikâyetçi olarak hukuki süreç başlattı.

        Alperen Duymaz'ın avukatı İlker Atamer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vatandaşların çalınan kişisel verileri artık çok sayıda sahte yemek siparişi yoluyla rahatsızlık vermek için de kullanılmaya başlandı. Müvekkilimiz Alperen Duymaz dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 ayrı bir yemek sipariş verilmesi neticesinde art arda gelen yemek kuryeleri nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca aynı gün müvekkilin akrabası olan farklı şehirdeki iki kişiye daha çok sayıda sahte yemek siparişi verilmiş olması Şüphelilerin, müvekkilin telefon ve adres bilgileri dışında ayrıca nüfus bilgilerine de sahip olduğunu göstermiştir. İlgili yemek sipariş sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunduk. Ayrıca ünlü kişilerin telefon numaraları bilgilerinin satıldığını tespit ettiğimiz bir Instagram hesabına da ihbar ettik. Vatandaşların kişisel verilerinin uzun bir süre önce internette yayınlandığı ve artık elden ele dolaştığı ve bu verilerin suistimal edilerek farklı suçlar işlendiği gerçeği karşısında devletin hiçbir şey yapmamak yerine en azından yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyorum.

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        #Alperen Duymaz

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