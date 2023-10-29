Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı! Aslıhan Karalar'a beğeni yağdı!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Prenses Luiza karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı.
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Prenses Luiza karakterini canlandıran Aslıhan Karalar, katıldığı 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'ndan çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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Genç oyuncu Aslıhan Karalar yayınladığı paylaşımına şu notu düştü:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyet kadınlarla, kadınlar cumhuriyetle güçlü."
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Instagram hesabında 387 bin takipçisi olan oyuncuya sevenlerinden binlerce beğeni geldi.
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"Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" temasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılan koşu, Avrupa yakasından başladı. Koşuya katılanlar, Anadolu yakasına geçtikten sonra dönerek 5 kilometrelik parkuru başladıkları yerde bitirdi. Yarışın startını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem verdi.
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İşte Aslıhan Karalar'ın son pozları...
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