Alparslan: Büyük Selçuklu 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri devam eden dizinin Ekim ayı ortalarında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Arslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.