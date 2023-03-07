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Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu bitiyor iddiası!

TRT1'in tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin akıbetine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Giriş: 07.03.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TRT 1'in bu yıl 2. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, final iddiaları ile gündeme geldi. Söz konusu dizinin geleceğine dair bilgileri derledik! İşte, ayrıntılar...

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş, iki hafta sonra ekranlara geri dönen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu sezon sonunda final yapmasının planlandığını duyurdu.

    Sevilen dizinin 60. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan her şeyini kaybetmiş yanındaki az sayıdaki maiyetiyle ıssız bir bölgeye çekilmiştir. Kendisini ve yanındakileri hem Süleyman hem Leon’a karşı koruyabilmek için gizli bir bölgeye saklanan Alparslan kaybettiği yerleri alabilmek için neler yapacak? 

  • Düşmanlarını ummadıkları anda mı vuracak, yoksa bir çığ gibi büyüdüğünü dosta düşmana gösterecek mi? Tuğrul’un kendisini veliaht ilan ettiğini öğrenebilecek mi, yoksa bu karar Tuğrul’un ölümüyle beraber saklı mı kalacak? Tuğrul’un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman’a söyler, Süleyman Tuğrul’un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul’un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. 

  • Amidülmülk’ün içten, Leon ile Grigor’un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan’ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak. Kutalmış, Tuğrul’un hayatta olduğu müddetçe saraya yürümeyeceğine dair yemin etmişti, bu sebepten beklemedeydi. Tuğrul’un ölümüyle beraber tahta yürümesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Kutalmış tahtı ele geçirebilecek mi, bunun için neler yapacak? Vaspurakan’ı yeniden ele geçiren Leon’un yeni hedefinde neresi var? Grigor ile tahta oturmasını istedikleri Süleyman’ı, Tuğrul’un ölümüyle daimi sultan yapmak için neler yapacaklar? Süleyman gibi Alparslan’ı Leon da aramaktadır. Onu bulmak için bütün orduyu seferber eden Leon amacına ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış gibi rakiplere karşı çetin bir kavga onları bekliyor.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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