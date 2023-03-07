Amidülmülk’ün içten, Leon ile Grigor’un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan’ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak. Kutalmış, Tuğrul’un hayatta olduğu müddetçe saraya yürümeyeceğine dair yemin etmişti, bu sebepten beklemedeydi. Tuğrul’un ölümüyle beraber tahta yürümesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Kutalmış tahtı ele geçirebilecek mi, bunun için neler yapacak? Vaspurakan’ı yeniden ele geçiren Leon’un yeni hedefinde neresi var? Grigor ile tahta oturmasını istedikleri Süleyman’ı, Tuğrul’un ölümüyle daimi sultan yapmak için neler yapacaklar? Süleyman gibi Alparslan’ı Leon da aramaktadır. Onu bulmak için bütün orduyu seferber eden Leon amacına ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış gibi rakiplere karşı çetin bir kavga onları bekliyor.