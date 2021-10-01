"İYİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

Navruz, son dönemde adının aşk dedikodularına karıştığı Ayça Ayşin Turan ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İyi bir arkadaşlığımız var. Çok iyi anlaşıyoruz. Şu an marka için buradayız." demekle yetindi.