Alp Navruz'dan, 35 yaş paylaşımı
Ünlü oyuncu Alp Navruz, 35'inci yaşını 'İlahi Komedya'dan "Hayat yolumuzun ortasında..." alıntısıyla kutladı
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Sinem Kobal ile 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde başrolü paylaşan Alp Navruz, 35'inci yaşına adım attı.
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Doğum gününde sosyal medya hesabından birkaç fotoğrafını paylaşan Alp Navruz, Dante'nin 'İlahi Komedya' adlı eserinden bir alıntıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
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"Yaş 35" notuyla yaptığı paylaşımda Alp Navruz, şu ifadeleri kullandı; "Hayat yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi."
Fotoğraflar: Instagram
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