"KENDİMİ BUNA İÇTEN İÇE HAZIRLAMIŞTIM"

Baba olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri de anlatan oyuncu, "Günlük rutinlerimin tamamı değişti ama bu bana hayatımda bir şeyler değişmiş gibi hissettirmedi. Belki de kendimi buna içten içe hazırlamışım. Beklemediğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası" dedi.

"Müjgan'ın karşısına hep iyi insanlar çıksın inşallah" diyen Edip Tepeli, sözlerine, "Bir sürü de harika arkadaşlık kursun. Ben babasıyım..." şeklinde devam etti.