"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN DEĞİL"

Önceki gün eşi Zeynep Kırşan ile çekildiği bir kareyi yayınlayan sunucu, altına romantik bir not düşerek "Özel bir gün değil bizim için bugün. Birbirimize sevdiğimizi söylemek için zaman farketmez ki" ifadelerini kullandı.