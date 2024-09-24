Alp Kavasoğlu'nun vefatı ünlü isimleri üzüntüye boğdu. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Kavasoğlu'na rahmet diledi...

Ege Kökenli: En güzel anlarımda hep sen vardın. Arkadaştan çok öte daha fazlasıydın benim için. Deli kahkahalı koca adamım benim. Gittiğin yer buradan çok daha güzel eminim. Çok istedim 'Bunu da atlattım gördün mü?' demeni ama olmadı. Kalbimde hep saklayacağım seni ve kep o yeteneğine hayran olduğum adamı hatırlayacağım. Seni seviyorum Alp'im...