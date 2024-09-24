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        Haberler Magazin Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti - Güncel Magazin haberleri

        Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

        Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, yaşamını yitirdi. Özge Ulusoy ve Ege Kökenli gibi ünlüler üzüntülerini sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:54
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          Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayata veda etti.

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          "HEPİMİZİN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

          Alp Kavasoğlu'nun acı haberini meslektaşı Fezi Altun, "Başımız sağ olsun. Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına sabır diliyor, Alp'e Allah'tan rahmet diliyorum" sözleriyle duyurdu.

        • 3

          Alp Kavasoğlu'nun vefatı ünlü isimleri üzüntüye boğdu. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Kavasoğlu'na rahmet diledi...

          Ege Kökenli: En güzel anlarımda hep sen vardın. Arkadaştan çok öte daha fazlasıydın benim için. Deli kahkahalı koca adamım benim. Gittiğin yer buradan çok daha güzel eminim. Çok istedim 'Bunu da atlattım gördün mü?' demeni ama olmadı. Kalbimde hep saklayacağım seni ve kep o yeteneğine hayran olduğum adamı hatırlayacağım. Seni seviyorum Alp'im...

        • 4

          "ERKEN BİR KAYIP"

          Özge Ulusoy: Yazacak kelimem yok çünkü çok erken bir kayıp... Canım Alp Kavasoğlu seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu.

        • 5

          "ÇOK ÜZGÜN VE ŞAŞKINIM"

          Meriç Aral: Sevgili Alp'i kaybetmemizin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisindeyim. Kendisi dünyanın en nazik, komik, yetenekli, tatlı insanlarından biriydi ve onunla çalışmış olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Huzur içinde, nur içinde yatsın. Çok üzgün ve şaşkınım. Tüm ailesine, sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyorum tüm kalbimle.

        • 6

          Afra Saraçoğlu: Ah Alp inanamıyorum gittiğine. Şoklar içerisindeyim. seni hep o güler yüzünle, temiz kalbinle ve güzel enerjinle hatırlayacağım. Başımız sağolsun.

        • 7

          Eda Erdem: Seni çok özleyeceğiz Alp.

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