Alp Dağları nerede? Alp Dağları hangi şehirde, ülkede?

Toplamda sekiz farklı ülkenin sınırları içerisinde yer alan bu dağ sisteminin dünya üzerinde birçok seveni vardır. Alp Dağları, Avrupa’nın iklimini, bitki örtüsünü ve turizmini etkileyen en önemli dağ kuşaklarından biri olarak kabul edilir. Kültür ve turizmin buluştuğu bir coğrafyada olan Alp Dağları, doğal güzellikleri ve tarihi önemiyle göze çarpar. Bu anlamda Avrupa’nın beyaz tacı olarak nitelendirilir. Peki Alp Dağları hangi şehirde yer alıyor? Hangi şehirleri kapsıyor? İşte tüm detaylar…

ALP DAĞLARI NEREDE?

Alp Dağları nerede yer alıyor? Orta Avrupa’da yer alan Alp Dağları, Orta Avrupa ve Akdeniz arasında oldukça doğal bir sınırdır. Alp Dağları, batıdan doğuya uzanır. Bu kısımda yaklaşık olarak 1200 km boyunca uzandığı bilgisi vardır. İşte Alp Dağları hakkında bilgiler;

Batıda Fransa’nın Nice kenti yakınlarından başlar.

Doğuya doğru Avusturya ve Slovenya’ya kadar uzanır.

Bu dağların bilinen bir diğer ismi Alpler’dir. Alpler, Avrupa’nın en yüksek dağ silsilesi olmasının yanı sıra, kıtanın önemli su kaynaklarının da merkezi olma niteliğine sahiptir. Ayrıca bilinen birçok büyük nehir de bu dağlardan doğar. Ren, Po, Rhône, Tuna örnek olarak verilebilir.

ALP DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE? Alp Dağları hangi şehirde bulunuyor? Belirli bir şehirle sınırlı olmayan Alpler, birçok şehir ve ülke boyunca uzanır. Bu anlamda önemli ve büyük hacimli bir dağ zinciridir. Alp Dağları’na yakın olan ve içerisinde bulunan önemli şehirler şöyledir; Cenevre (İsviçre)

Zürih (İsviçre)

Innsbruck (Avusturya)

Grenoble (Fransa)

Münih (Almanya)

Torino (İtalya)

Ljubljana (Slovenya) Bu şehirler, hem kış turizmi hem de doğa sporları açısından Alpler'in eteklerinde yer alan önemli merkezlerdir. Bu nedenle her yıl birçok turist buraları ziyarete gelir.

İtalya

İsviçre

Avusturya

Almanya

Slovenya

Lihtenştayn

Monako Bu ülkeler arasında bilhassa İsviçre, Fransa, İtalya ve Avusturya öne çıkar. Sözü geçen ülkeler, Alp Dağları’nın en geniş ve en yüksek kesimlerine sahip olmasıyla da bilinir. ALP DAĞLARI ÖZELLİKLERİ Alp Dağları’nın uzunluğu yaklaşık olarak 1.200 km uzunluğa sahiptir. Bu dağ kümesinin en yüksek noktası Mont Blanc olarak bilinir ve 4.808 metre uzunluğa sahiptir. Ayrıca Fransa ve İtalya sınırında yer alır. Alpler’in tam konumu Orta Avrupa’dır. Alp Dağları, Fransa’dan Slovenya’ya kadar uzanan bir yapıya sahiptir. Alplerin yüksek kesimlerinde karasal dağ iklimi hâkimdir. Alp Dağları’nda kışlar çok soğuk ve karlıdır. Alt kesimlerde ormanlar, üst kesimlerde çayırlar ve buzullar bulunur. Avrupa’nın en popüler kayak ve doğa turizmi bölgesidir. Chamonix (Fransa), Zermatt (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) gibi merkezler dünya çapında ünlüdür. Ren, Po, Rhône ve Tuna gibi önemli Avrupa nehirleri Alp Dağları’ndan doğar. Kayak, dağcılık, yamaç paraşütü, trekking ve bisiklet turları burada oldukça yaygın yapılan aktivitelerdir.

