Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Alp Dağları nerede? Alp Dağları hangi şehirde, ülkede?

        Alp Dağları nerede? Alp Dağları hangi şehirde, ülkede?

        Avrupa'nın kalbinde uzanan Alp Dağları, birçok filme ve kitaba konu olmuş, coğrafik anlamda önemli özelliklere sahip bir oluşumdur. Dünyada en çok dikkat çeken dağ sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Kayak merkezleri, yemyeşil vadileri, buzul gölleri ve yüksek zirveleriyle ünlü bir dağdır. Peki Alp Dağları nerede? Hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alp Dağları nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplamda sekiz farklı ülkenin sınırları içerisinde yer alan bu dağ sisteminin dünya üzerinde birçok seveni vardır. Alp Dağları, Avrupa’nın iklimini, bitki örtüsünü ve turizmini etkileyen en önemli dağ kuşaklarından biri olarak kabul edilir. Kültür ve turizmin buluştuğu bir coğrafyada olan Alp Dağları, doğal güzellikleri ve tarihi önemiyle göze çarpar. Bu anlamda Avrupa’nın beyaz tacı olarak nitelendirilir. Peki Alp Dağları hangi şehirde yer alıyor? Hangi şehirleri kapsıyor? İşte tüm detaylar…

        ALP DAĞLARI NEREDE?

        Alp Dağları nerede yer alıyor? Orta Avrupa’da yer alan Alp Dağları, Orta Avrupa ve Akdeniz arasında oldukça doğal bir sınırdır. Alp Dağları, batıdan doğuya uzanır. Bu kısımda yaklaşık olarak 1200 km boyunca uzandığı bilgisi vardır. İşte Alp Dağları hakkında bilgiler;

        REKLAM
        • Batıda Fransa’nın Nice kenti yakınlarından başlar.
        • Doğuya doğru Avusturya ve Slovenya’ya kadar uzanır.

        Bu dağların bilinen bir diğer ismi Alpler’dir. Alpler, Avrupa’nın en yüksek dağ silsilesi olmasının yanı sıra, kıtanın önemli su kaynaklarının da merkezi olma niteliğine sahiptir. Ayrıca bilinen birçok büyük nehir de bu dağlardan doğar. Ren, Po, Rhône, Tuna örnek olarak verilebilir.

        ALP DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE?

        Alp Dağları hangi şehirde bulunuyor? Belirli bir şehirle sınırlı olmayan Alpler, birçok şehir ve ülke boyunca uzanır. Bu anlamda önemli ve büyük hacimli bir dağ zinciridir. Alp Dağları’na yakın olan ve içerisinde bulunan önemli şehirler şöyledir;

        • Cenevre (İsviçre)
        • Zürih (İsviçre)
        • Innsbruck (Avusturya)
        • Grenoble (Fransa)
        • Münih (Almanya)
        • Torino (İtalya)
        • Ljubljana (Slovenya)

        Bu şehirler, hem kış turizmi hem de doğa sporları açısından Alpler’in eteklerinde yer alan önemli merkezlerdir. Bu nedenle her yıl birçok turist buraları ziyarete gelir.

        REKLAM

        ALP DAĞLARI HANGİ ÜLKEDE?

        Alp Dağları hangi ülkede yer alıyor? Sekiz Avrupa ülkesinin sınırları içerisinde konumlanan Alpler’in bulunduğu ülkeler şöyle listelenebilir;

        • Fransa
        • İtalya
        • İsviçre
        • Avusturya
        • Almanya
        • Slovenya
        • Lihtenştayn
        • Monako

        Bu ülkeler arasında bilhassa İsviçre, Fransa, İtalya ve Avusturya öne çıkar. Sözü geçen ülkeler, Alp Dağları’nın en geniş ve en yüksek kesimlerine sahip olmasıyla da bilinir.

        ALP DAĞLARI ÖZELLİKLERİ

        • Alp Dağları’nın uzunluğu yaklaşık olarak 1.200 km uzunluğa sahiptir.
        • Bu dağ kümesinin en yüksek noktası Mont Blanc olarak bilinir ve 4.808 metre uzunluğa sahiptir. Ayrıca Fransa ve İtalya sınırında yer alır.
        • Alpler’in tam konumu Orta Avrupa’dır.
        • Alp Dağları, Fransa’dan Slovenya’ya kadar uzanan bir yapıya sahiptir.
        • Alplerin yüksek kesimlerinde karasal dağ iklimi hâkimdir.
        • Alp Dağları’nda kışlar çok soğuk ve karlıdır.
        • Alt kesimlerde ormanlar, üst kesimlerde çayırlar ve buzullar bulunur.
        • Avrupa’nın en popüler kayak ve doğa turizmi bölgesidir. Chamonix (Fransa), Zermatt (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) gibi merkezler dünya çapında ünlüdür.
        • Ren, Po, Rhône ve Tuna gibi önemli Avrupa nehirleri Alp Dağları’ndan doğar.
        • Kayak, dağcılık, yamaç paraşütü, trekking ve bisiklet turları burada oldukça yaygın yapılan aktivitelerdir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Habertürk Anasayfa