Evlerde süs bitkisi olarak yaygın şekilde kullanılan Aloe vera, aynı zamanda oldukça yararlı bir bitkidir. Sağlığa yararlı bir çok element, mineral içeren Aloe verada; ayrıca kalsiyum, bakır, selenyum, krom, manganez, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko gibi mineraller bulunmaktadır. Bu şifalı bitkide ayrıca vücuttaki iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olan 4 yağ asidi olan; kolesterol, kampesterol, beta-sisosterol ve lupeol de bulunmaktadır. Bu şifalı bitki günümüzde başta ürtiker, cilt tahrişleri, yaralar ve uçuk gibi cilt hastalıkları olmak üzere, kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, iltihabi hastalıklar, diyabet gibi pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Fakat tüm şifalı bitkiler gibi mutlaka doktora danışılarak doğru şekilde kullanmak gerekir. Aksi halde istenmeyen ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Antioksidan, antibakteriyal özellik taşıyan aloe veranın jeli ve suyu farklı sağlık problemlerinde kullanılmaktadır.
Aloe Vera Jelinin Faydaları Nedir?
Aloe veranın jeli, 1930’larda klinik olarak radyoterapide meydana gelen deri ve mukoza yanıklarının tedavisi için kullanılmıştır. Günümüzde de kozmetik şirketleri yaygın olarak; makyaj, sabun, güneş kremi, tütsü, traş kremi, şampuan, nemlendirici gibi ürünler için Aloe veradan yararlanmaktadır. Ayrıca gıda sektöründe de yoğurtlar, içecekler ve tatlılarda koruyucu madde olarak kullanılmaktadır.
Aloe Vera Jeli Cilde Nasıl Uygulanır?
Mükemmel bir nemlendiricidir. Aloe vera harici olarak cildinize sürebilirsiniz. Günümüzde en çok kozmetik alanda kullanılmaktadır. Aloe vera jelini yüzünüz, boynunuz ve vücudunuz için kullanabilirsiniz. Bu jel, cildinizin derinliklerine nüfuz ederek pH dengesinin geri kazanılmasına yardım eder. Kadınlarda ve özellikle hamilelik sonrası hızlı kilo alıp verme sebebiyle oluşan çatlak vb cilt sorunları için
Aloe vera harika bir etkiye sahiptir. Yaprağını ortadan keserek jelini doğrudan cilt kremi gibi kullanabilirsiniz.
Aloe Vera Jeli Kafa Derisi Ve Saçlara Uygulanabilir: Aloe vera jeli; kuru saçlar ya da kaşıntılı kafa derisi için doğal bir tedavi yöntemidir. Hazır jel alıp kullanabilir veya kendiniz bitki içindeki bölümü çıkarıp blender de jel haline getirebilirsiniz. Birçok kullanım şekli vardır. Ancak en yaygını; jelin saçlara, kafa derisine doğrudan saç kremi gibi uygulanmasıdır. 10 dakika ile 1/2 saat arasında bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Aloe vera jeli saç sağlığı için çok faydalıdır. Nemlendirir, saç köklerini güçlendir. Ayrıca canlılık, parlaklık kazandırır.
Aloe Vera Suyu İçilir Mi?
Aloe vera suyu; bitki yaprağından elde edilen yapışkan ve yoğun bir sudur. Genellikle güneş yanıklarının tedavisinde kullanılsa da meyve suyu şeklinde içilmesinin de pek çok faydası vardır. Aloe veranın yaprağında bulunan jeli içme suyuna karıştırıp içebilirsiniz. Veya hazır olarak satılan organik meyve sularından tüketebilirsiniz. Aloe vera suyu; kalp sağlığı, bağışıklık sistemi için çok yararlıdır. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Ancak fazla tüketildiğinde ishale yol açabilir. Bu yüzden her gün en fazla 1/2 çay bardağı tüketin. Eğer bu tür bir etki görürseniz mutlaka bir doktora danışın.
Aloe Vera Suyu Nasıl Yapılır?
Piyasada veya internet ortamında bulabileceğiniz hazır aloe vera suyu, bitkinin tüm yaprağının ezilmesi veya öğütülmesi, ardından sıvının saflaştırılması ve süzülmesi gibi pek çok aşamayla elde edilir. Hafif, tolere edilebilir bir tada sahip olan meyve suyunun içimi ferah ve rahattır. Ancak tükettiğiniz ürünün organik olduğundan emin olunuz.
Aloe Vera Suyunu Evde Nasıl Üretebilirsiniz?
Aloe veranın yaprağının içindeki jeli çıkarın. Blender içine koyun ve su ekleyin. Sonra İyice çırpın. İçmeden önce lezzet katmak için bal veya limon ekleyebilirsiniz.
Bu suyu günde yarım çay bardağı kadar tüketin ve her seferinde taze hazırlayın. Fazla tüketimi ishale neden olabilir.
Aloe Vera Suyunun Faydaları Nelerdir?
Aloe Veranın Faydaları Nelerdir?
hastalığı üzerinde Aloe veranın etkileri araştırılmış, olumlu etkisi %83 olarak saptanmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!