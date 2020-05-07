Seyahat izin belgesi almak isteyen nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. 31 ilde başlatılan seyahat yasağı 4 Mayıs’ta yapılan açıklamada seyahat yasağı bulunan iller arasındaki 7 il için yasak kaldırıldı. Seyahat izin belgesi almadan giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet seyahat izin belgesi alma işlemi...

Seyahat İzin Belgesi İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogarlarda oluşturulan başvuru masaları, valilik ve kaymakamlıklardan temin edilebilir. e-Devlet Kapısı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci 4 adımdan oluşuyor. Vatandaşlar, seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Seyahat belgesi e-Devletten nasıl alırım? Gibi soruların yanıtını merak ediyorlardı. İşte başvuru adımları...