Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini kazanan Bilal Dirik isimli vatandaşın sahibi olduğu Rahvan Yarış atı hem ailenin hem de görenlerin göz bebeği oldu.
İHA'nın haberine göre alnındaki ilginç kuş deseni ile görenleri şaşkına çeviren atın kısa bir süre sonra doğum yapacağı öğrenilirken, atın yeni sezondaki rahvan at yarışlarında kupa peşinde koşacağı belirtildi.
Aydoğdu Mahallesi'nde oturan ve yarış atlarına ilgi duyan at sahibi Bilal Dirik, "Çiftçiyim ve at beslemeyi seviyorum. At yarışlarına ilgim var. Rahvan atları ile yarışlara katıldım. Bu atım da aldığımda küçüktü, beslemeye başladım. Daha önce alnındaki kuş figürü çok belli değildi, büyüdükçe belirginleşti. Görenler çok şaşırıyor ve elle çizilmiş zannediyorlar. Bu haliyle çok dikkat çekiyor ve her gün fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Allah nazarlardan saklasın. Şu an hamile ve 1 aya kadar doğum yapacak. Sonrasında yarışlara katılacağız" dedi.
Hilal ve Eflal isimli iki kız babası olan Dirik, "Atımının dedesi ve babası rahvan at yarışlarında baş kupalarında yarışan sayılı atlardan. Doğumdan sonra onu yarışlara hazırlayacağım" dedi.
10 yıl önce evlendiklerini ifade eden Bilal Dirik’in eşi Hülya Dirik ise, "Ben de eşim gibi atları çok seviyorum. Atlar bizim için ailenin bir parçası, çocuklarımız da çok seviyor. Her gün onu ellerimizle besliyoruz. O da bize çok alıştı. Bizim için değeri çok büyük. Yaşadığı sürece ailemizin bir parçası olmaya da devam edecek" dedi.
Alnındaki ilginç figürü hem görmek hem de haberleştirmek isteyen basın mensupları da haberin ardından at ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.
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