Almira isminin anlamı nedir? Almira ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Almira isminin analizi

Almira Ne Demek?

Ebeveynler çocuklarına isim belirlerken farklı kıstasları ilk sıraya koymaktadır. Bazıları kolay söylenen isimleri tercih ederken bazıları da kulağa hoş gelen isimlere yönelmektedir. Kökene önem veren ebeveynler de bulunmaktadır. Ancak ne olursa olsun ismi tamamlayan en önemli detay sahip olduğu anlamdır. Ebeveynler çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimler vermek isterler. Kötü anlamlara sahip isimler bu yüzden tercih edilmemektedir. Almila ismi de pek duyulmamış isimler arasında yer almaktadır. Yeni yeni duymaya başladığımız bu isim kız çocukları için uygundur. Almila ismi; ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık, prenses, doğru sözlü ve güvenilir anlamlarına gelmektedir.

Almira Kuran’da Geçiyor Mu?

Anne ve baba adayları yeni doğacak çocuklarına isim koymadan önce geniş çaplı bir araştırma yaparlar. Bazıları kökeni üzerinden araştırma yaparken bazıları da anlam ve tarihi üzerinden araştırma yaparlar. Kıstaslar ebeveynlere göre farklılık gösterebilir. Bazı ebeveynlerin dikkat ettiği bir hususta koyulacak ismin Kuran’da yer alıp almadığıdır. Öyle ki kutsal kitabımızda yer almayan isimleri tercih etmemektedirler. Kuran’da yer almayıp birbirinden güzel anlamlar taşıyan isimler de bulunmaktadır. Almila ismini çocuğuna koymayı düşünen ebeveynler bu ismin Kuran’ı Kerim’de yer alıp almadığını merak etmektedir. Almira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ancak Almira ismini koymak caizdir.