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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Almeda Abazi, önceki gün annesi, kız kardeşi ve yeğeni ile birlikte Yeniköy'deydi. Abazi bir mekanda ailesi ile birlikte Boğaz'a karşı yemek yedi.

Çıkışta basın mensuplarına poz veren Almeda Abazi, "Maskeden güldüğümüz belli olmaz, maskemizi çıkarıp poz verelim" diyerek oğlu Efehan, annesi ve yeğeniyle kameralara poz verdi.