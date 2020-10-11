Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp sunduğu 11 bölümlük "Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri" Habertürk TV'de...
1961 yılında Türkiye'den Almanya'ya göçün hikayesini anlatan "Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri" Habertürk'te 2. Bölümüyle yayınlandı.
57 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin hayatını, gurbette çektikleri vatan hasretini anlatan, Nebil Özgentürk imzalı belgeselde, 1961'in sonlarında Anadolu'dan Almanya'nın dört bir yanına başlayan göçün dünden bugüne hikâyesini ve çalışmak, para kazanmak için vatan hasretiyle yaşayanların öykülerini bir araya getirdi.
Hazırlığı 1,5 yıldan fazla süren belgeselde, oğlu neo - Nazilere katılan bir Erzincanlıdan, Berlin Duvarı’nın dibine gecekondu yapan Osman Kalın’a; Alman ordusunda yarbay olarak görev yapmış Tuncelili bir Alevi’den, Almanya’da parlamenterliğe yükselen ya da Almanya’yı dünyada temsil eden Fatih Akın, Mesut Özil gibi Türk asıllı yıldızlara birçok isme; kiliseden cemevine dönüştürülen bir binadan, vefat olmayınca mezarlıkları elinden alınmak istenen Ermeni cemaatine birbirinden dikkat çekici öyküler yer alıyor.
İKİNCİ BÖLÜM: ACI VATAN NASIL İKİNCİ VATANA DÖNDÜ?
Belgeselin ikinci bölümünde Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Yaşar Kemal ve Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Neşet Ertaş da yer alıyor.
"Yaşar Kemal, 70’li yıllarda Almanya’da çalışan işçilerimiz için ne dedi?", "Bir gün geri döneceğiz hayali niye ertelendi?", "70’lerde sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya giden Neşet Ertaş orada günlerini nasıl geçirdi?", "Almanya 'acı vatan'dan 'ikinci vatan'a dönüştü?"...
İşte belgeselin ikinci bölümü:
BİRİNCİ BÖLÜM: BİTMEYEN MİSAFİRLİK
Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri'nin ilk bölümünde, Almanya'ya göçün hikayesi anlatıldı.
"Göçün ilk yıllarında neler yaşandı?", "İrtibat bürosunda neler konuşuluyordu?", "İlk kuşak hangi zorluklarla karşı karşıya geldi?", "Irkçılın nasıl ortaya çıktı?" sorularının yanıtlarının yer aldığı ilk bölümde Oyuncu Arif Erkin de yaşadıklarını anlattı.
İşte Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri'nin ilk bölümü:
Nebil Özgentürk'ün "Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri" her pazar saat 16.45'te Habertürk'te...
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