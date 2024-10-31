Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya ve İran arasında kriz: Berlin, İran'ın tüm konsolosluklarını kapattı | Dış Haberler

        Almanya ve İran arasında kriz: Berlin, İran'ın tüm konsolosluklarını kapattı

        Almanya, vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesine tepki olarak İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya ve İran arasında kriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman-İran vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesine tepki olarak Almanya'daki tüm İran konsolosluklarını kapatacağını duyurdu.

        Cemşid Şarmahd'ın öldürülmesinin Berlin ile Tahran arasındaki ilişkileri 'aşırı' derecede gerdiği bildirildi.

        Almanya, Sharmahd'ın infazı nedeniyle İran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve Berlin'in protestosunu dile getirmek üzere İran maslahatgüzarını çağırdı.

        Yetkililer, İran'ın büyükelçiliğinin açık kalmasına izin vereceklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa