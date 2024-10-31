Almanya ve İran arasında kriz: Berlin, İran'ın tüm konsolosluklarını kapattı
Almanya, vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesine tepki olarak İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman-İran vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesine tepki olarak Almanya'daki tüm İran konsolosluklarını kapatacağını duyurdu.
Cemşid Şarmahd'ın öldürülmesinin Berlin ile Tahran arasındaki ilişkileri 'aşırı' derecede gerdiği bildirildi.
Almanya, Sharmahd'ın infazı nedeniyle İran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve Berlin'in protestosunu dile getirmek üzere İran maslahatgüzarını çağırdı.
Yetkililer, İran'ın büyükelçiliğinin açık kalmasına izin vereceklerini söyledi.