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        Haberler Dünya Almanya ve Fransa Dışişleri bakanlarından Şam'a ziyaret | Dış Haberler

        Almanya ve Fransa Dışişleri bakanlarından Şam'a ziyaret

        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Baerbock'un Şam'a geldiğinde çelik yelek giydiği görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:19
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        Almanya ve Fransa Dışişleri bakanları Şam'da
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        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

        Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Baerbock daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye geldi.

        ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇELİK YELEK GİYDİ

        Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Şam'a geldiğinde çelik yelek giydiği görüldü.

        Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi.

        Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan ve Orta Doğu'daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Suriye
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