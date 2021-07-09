Almanya, İspanya'nın tamamını risk bölgesi olarak ilan etti

Reuters / HABERTURK.COM

Almanya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklama ile İspanya’yı tümüyle risk bölgesi ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamayla Almanya’ya geri dönenlerin geri dönüşte karantinadan muaf olmaları için negatif test göstermeleri gerektiği de anlaşıldı

Reuters, İspanya'da Covid-19 enfeksiyon oranın aşılanmamış gençler arasında arttığını belirtti.

Almanya daha önce İspanya’da sadece belirli bölgeleri risk alanları olarak belirlemişti.

Almanya'nın bu kararı, İspanya'nın Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto'nun açıklamalarından sonra gelmiş oldu. Fransa da yaz tatili için İspanya ve Portekiz'den uzak durma çağrısında bulunmuştu.

İspanya Turizm Bakanı ise hükûmetlerin alarm vermemesi gerektiğini söylemişti.