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        Haberler Dünya Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa'daki savaş tehdidine karşı uyarıda bulundu

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa'daki savaş tehdidine karşı uyarıda bulundu

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, zaman zaman dile getirilen Avrupa'daki savaş tehdidine ilişkin, "Hem olası hem de maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:32
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        Almanya'dan Avrupa'da savaş tehdidi uyarısı
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        Bakan Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, halihazırda muhtemel bir Rus saldırısının olacağını düşünmediğini ifade ederek uzmanların bu konudaki beklentilerini paylaştı.

        "30 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR ASKERİ TEHDİT..."

        Foto:İHA
        Foto:İHA

        "Hem olası hem de maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız." diyen Boris Pistorius, bunu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında gördüklerini belirtti.

        "EN KÖTÜ SENARYOLARI DÜŞÜNMEK GİBİ BİR GÖREVİMİZ VAR"

        Foto:İHA
        Foto:İHA

        Pistorius, "Kremlin'den neredeyse her gün tehditler duyuyoruz, son olarak Baltık ülkelerindeki dostlarımıza karşı olduğu gibi... Dolayısıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bir gün bir NATO ülkesine bile saldırabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Elbette en kötü senaryoları düşünmek gibi bir görevimiz var." değerlendirmesini yaptı.

        Foto:İHA
        Foto:İHA

        Gazetenin "Rusya'nın saldırı riski ne kadar büyük? Buna hazırlanmak için ne kadar zamanımız var?" şeklindeki sorusuna Pistorius, "Şu anda bir Rus saldırısının muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Uzmanlarımız bunun 5 ila 8 yıllık bir sürede mümkün olabileceğini bekliyorlar." yanıtını verdi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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