Almanya Şansölyesi: Rusya'nın zalim savaşı bitmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın İrpin şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde başkent Kiev'e ulaşan Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı yerinde gördü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 113 gündür devam ederken, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.
Scholz, "İrpin ve Buca gibi kasabalar Rusya'nın başlattığı anlamsız şiddetin ve "zulmün" sembolü haline geldi. Scholz, savaşın bitmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, "Irpin, Buça gibi yerler Rus savaşının zulmü ve hayal edilemez bir sembolü haline geldi.Bu şehrin vahşice yok edilmesidir: Bu savaş bitmeli." dedi.
Scholz, Macron ve Draghi, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir
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