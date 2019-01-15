15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya, otoyol işletmelerini Toll Collect isimli firmadan alarak kalıcı kamulaştırdı. Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer yaptığı açıklamada kamulaştırmanın özel işletmeden daha ucuza geldiğini söyledi.
Dünyanın ilk uydu tabanlı geçiş takip sistemine sahip olduğu belirtilen Toll Collect, Mercedes'in çatı şirketi Daimler (% 45),telekomünikasyon devi Deutsche Telekom (% 45) ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden Fransız Vinci'ye ait Cofiroute (% 10) tarafından kurulan bir ortak girişim.
Yapılan açıklamaya göre Toll Collect ile Alman hükümeti arasındaki sözleşme 31 Ağustos'ta sona ermişti. Almanya, daha önce geçici olarak otoyol geçiş işletmesini kamulaştırmış ancak sonrasında yeni bir operatör bulmak için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.
Bakan Scheuer, son açıklamasında planın iptal edilerek hükümet kararının ihaleye katılması ve teklif vermesi beklenen firmalara bildirildiğini açıkladı.
SORU İŞARETLERİNİN ODAĞINDAYDI
Kurulduğu dönemde rekabette tekelleşme endişeleriyle adı geçen Toll Collect, 2016 ve 2017 yılllarında fatura sahtekarlığı nedeniyle savcılık soruşturması geçirmiş, geçen yıl da Die Zeit gazetesi şirketin devlete milyonlarca euro fazla fatura kestiğini ve kamunun zarara uğradığını iddia etmişti.
Scheuer, yaptığı açıklamada "Son birkaç ayda hükümetin geçiş sistemini iyi işletebileceğine dair garanti verebilecek kapasitede" olduğunu ve sistemin mükemmel işlediğini söyledi.
Almanya'daki otobanlarda ve federal karayollarda, 7,5 ton ve üzerindeki izin verilen toplam ağırlıktaki tüm yurtiçi ve yurtdışı kamyonlar için ücret yükümlülüğü bulunmakta. Otobüsler ve bazı birkaç araç grubu ise otoyol ücreti ödeme yükümlülüğüne dahil değil.
Almanya'da bir yılda 4.5 milyar euro geçiş ücreti toplandığı sanılıyor. Alman basınına göre bu paranın yaklaşık 300 milyon euroluk kısmı Toll Collect'e aktarılmıştı.
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